Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu

02.04.2022 11:20

Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası tamamen doldu Düzce'de geçtiğimiz yıl kuraklık sıkıntısı sebebi ile boşalan Hasanlar Barajı, bu yıl etkili olan kar yağışı sonrasında su seviyesi yükseldi.

Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası tamamen doldu

DÜZCE - Düzce'de geçtiğimiz yıl kuraklık sıkıntısı sebebi ile boşalan Hasanlar Barajı, bu yıl etkili olan kar yağışı sonrasında su seviyesi yükseldi. İstanbul'a su gönderen baraj yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

İstanbul'a su sağlayan önemli noktalardan biri de Düzce'nin Yığılca ilçesinde yer alan ve 1 Milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip olan Hasanlar Barajı sonbahar aylarında son yılların en kurak dönemini yaşadı. Su seviyesinin yüzde 15'lere kadar gerilediği baraj gölünde bu yıl etkili olan kar yağışları sonrasında barajdaki doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Dağlarda halen daha erimeyen karların olması sebebi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına baraj kapakları günlük düzenli olarak açılırken, 48 yıllık baraj Türkiye'nin en büyük hacimli barajlarından birisi olarak görülüyor.

"Bu yağışlar çok iyi geldi"

Düzce'de ayrıca 27 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren Hasanlar Barajı bir yandan da elektrik üretimi yaparken, barajın dolu olduğunu gören vatandaşlar ise bölgeye akın etmeye başladı. Arkadaşları ile bölgeye gezintiye çıkan Özlem Şahin, "Bu yıl kış çok çetin geçti. Daha geçtiğimiz haftaya kadar Düzce'de kar yağıyordu. Bu çetin geçen kış sonrasında Hasanlar Barajımız doldu. Ben bu barajın geçtiğimiz yıl kuru halini de görmüştüm. Küresel ısınmadan sonra bu yağışlar çok iyi geldi. Umarım barajlarımız her zaman bu şekilde dolu olur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hasanlar Barajı'nda ki doluluk, havadan dron ile görüntülendi.

Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu
Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu
Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu

YORUMLAR
500
Karadeniz çamura büründü Karadeniz çamura büründü Karlar eridi, Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü Karlar eridi, Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

Hasanlar, Düzce, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Ünlü Holywood starı Sean Penn'den milyarderlere öneri: Ukrayna'ya 12 savaş uçağı alın!
11:11 Çatıda yangın çıktı, 250 güvercin diri diri yandı
11:07 Zelenski'den kan donduran iddia: Rusya çekilirken ölülerin bedenlerine bile mayın yerleştirmiş
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
10:28 Acil tıp teknikeri Büşra terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı, sonra da ismini koydu: Bakan Koca o anları paylaştı
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
10:20 Zamlara isyan edenler kervanına Melih Gökçek de katıldı! Gökçek'e göre zamların nedeni bürokratlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 11:27:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement