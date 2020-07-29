Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ayhan, mesajında, bayramların günlük hayatın tüm meşakkatleri ve koşturmacası arasında insanları sıcaklığı, sükuneti ve huzuruyla karşılayan müstesna günlerden olduğunu belirtti.

Bayramların, birliğin beraberliğin tüm içtenlikle yeniden canlandığı, kırgınlığın, kırılmışlığın selam ve muhabbetle gönüllerde yeniden yeşerdiği, sevginin, saygının hayata güç kattığı özel günler olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu özel günlerin tüm ülkemizde huzur içerisinde aynı coşku ve mutlulukla yaşanabilmesi için her birimize düşen en önemli vazife, başta büyüklerimiz olmak üzere yakınlarımıza, kimsesizlere, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktır, gönüllerini almaktır. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bayramlar, birlik ve dayanışmanın arttığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun yaşandığı önemli zaman dilimleridir."

Vali Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bayram ziyaretlerine çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bayram sevincini telefonlarımızla, online görüşmelerle gerçekleştirebilir, hastalığın daha çabuk atlatılması için gayret gösterebiliriz." ifadelerini kullandı.

Başkan Hilmi Bilgin'in mesajı

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise bayramların milli ve manevi duyguların pekiştiği, yardımlaşma ve kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, yoksulu gözetme, yetimi sevindirme gibi güzel hasletlerin zirveye çıktığı günler olduğunu belirtti.

Bayramlarda kavga, öfke ve nefret gibi duyguların bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayan Bilgin, paylaşım, hoşgörü, kardeşlik, sevgi ve saygı gibi duyguların yaşanabilmesine vesile olunması gerektiğini aktardı.

Vatandaşların bayramlarını tebrik eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu bayram inşallah yaşadığımız pandemi süreci nedeniyle her zaman alışık olduğumuz kucaklaşmalarla gerçekleşmese de gönüllerin bir arada olduğu güzelliklere kavuşmamıza vesile olacaktır. İdrak edeceğimiz bu bayramın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu bayramda yaşadığımız pandemi sürecinin bir an önce son bulması dileğiyle bayramda tüm mazlum milletler için sizden dua talep ediyorum."