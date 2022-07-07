Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak

ADALET Bakanlığı'ndan cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz'da cezaevlerinde açık görüş gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 'Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi', cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi. Buna göre açık göru¨şler; yetişkin, genç hu¨ku¨mlu¨, hu¨ku¨mözlu¨ ve tutuklular için göru¨ş su¨resi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hu¨ku¨mlu¨, hu¨ku¨mözlu¨ ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak. Ziyaret su¨resi, göru¨şmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek. Ziyaretçi kabulu¨nden yoksun bırakma ve hu¨creye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hu¨ku¨mlu¨ ve tutuklular, açık göru¨şten yararlanamayacak.