Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Loç Vadisi'nde seyir terası oluşturuldu

Kastamonu'da, Küre Dağları Milli Parkı'nda bulunan Loç Vadisi'nde yapılan seyir terasının açılışı gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) alınan yüzde 75'lik destekle Loç Vadisi'nde seyir terası oluşturuldu.

Küre Dağları Milli Parkı'nın Cide ilçesi sınırlarında kalan ve yaklaşık bin rakımdaki seyir terasından Gömeren Kanyonu, Valla Kanyonu çıkışı ve Kılıçlı Mağarası görülebiliyor.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, seyir terasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, bölgenin görünürlüğü açısından terasın tamamlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Küre Dağları'nın doğal güzelliklerinin görülmesi gerektiğine işaret eden Karadeniz, "Küre Dağları Milli Parkı'nın Azdavay, Pınarbaşı boyutu biliniyor. Burası da kuzeyi, yani Loç Vadisi'ne açılan tarafı." dedi.

Bölgenin önemli bir turizm rotası olduğunu vurgulayan Karadeniz, " Ilgaz'dan başlayıp Kastamonu, Daday, Pınarbaşı, Şenpazar ve Azdavay üzerinden Cide'ye açılan bir turizm rotasının üzerindeki bir nokta burası. Bu eserin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Karadeniz, bölgenin doğal yapıya sahip olduğunun altını çizerek, "Son dönemde Kastamonu, pastırmasının lezzetiyle gündemde. Aslında bu rota, son dönemde gündemde olan Kastamonu pastırmasının sağlandığı hayvanların hangi ortamda yetiştiğinin resmidir." diye konuştu.

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ise seyir terasının hem Loç Vadisi'nin hem de Küre Dağlarının görünürlüğünü artıracağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından terasın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Cide Kaymakam Vekili Ali Açıkgöz, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ile kurum temsilcileri katıldı.