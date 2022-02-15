Küresel ısınma yüzünden Afrika'da 190'dan fazla sit alanı sular altında kalabilir - Son Dakika

Küresel ısınma nedeniyle Afrika kıtasındaki 190'dan fazla sit alanının 2050'ye kadar sular altında kalabileceği belirtildi.

Nature dergisinde yer alan araştırmada, Afrika'da kıyılarda yer alan sit alanlarının deniz seviyesinin yükselmesi sonucu 2050'ye kadar sular altında kalabileceği ortaya koyuldu.

Araştırmada, Cape Town Üniversitesinden Nicolas Simpson ve ekibi, Afrika kıyılarındaki 213 doğal ve 71 kültürel sit alanını haritalandırdı.

Ekip, bu haritayı, buzul tabakalarının erimesi ve deniz suyunun ısınmasıyla yükselen deniz seviyesine ilişkin hazırlanan başka bir model haritayla birleştirdi.

Buna göre, kıyılarda yer alan ve ekibin haritalandırdığı 284 sit alanından 56'sı halihazırda her yüzyılda bir görülen sel felaketlerine maruz kalacak.

Küresel ısınmanın neden olduğu deniz seviyesinin yükselmesinden etkilenecek sit alanlarının sayısı ise 2050'ye kadar en az 191 olacak.

Tahminlere göre, Kuzey Afrika'da 68, Batı Afrika'da 47, Güney Afrika'da 24, Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri'nde (SIDS) 23, Orta Afrika'da 16 ve Doğu Afrika'da 13 sit alanı sellerden etkilenecek.

Sular altında kalmasından endişe edilen yerler arasında Tunus'ta Fenikeliler tarafından MÖ 814'te kurulan tarihi Kartaca kenti, Gambiya'da köle ticaretinin yapıldığı tarihi Kunta Kinte Adası, Libya'daki Sabratha antik kenti gibi önemli sit alanları bulunuyor.

Araştırmada, Afrika'daki sit alanlarının iklim değişikliğinin etkilerinden korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Deniz suyunun yükselmesiyle mücadelede dalgakıran gibi önemlerin yetersiz kalacağı belirtilen araştırmada, bunun yerine mangrov ormanları ve tuz bataklıklarının sayısının artırılması, sit alanlarının etrafına tampon bölge oluşturulması gibi hibrit uygulamalar gerektiği kaydedildi.