Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - Son Dakika

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

25.11.2020 09:01
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Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik olumlu gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçimine ilişkin belirsizliğin sona ermesi ile pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik olumlu gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçimine ilişkin belirsizliğin sona ermesi ile pozitif seyrediyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 60 milyona yaklaşmasına karşın aşı çalışmalarının beklentilerden hızlı ilerlemesi ve yıl bitmeden yüksek sayıda aşılamanın yapılabileceği haberlerinin yanı sıra ABD'de Joe Biden'ın Pennsylvania'yı da kazandığının netleşmesi pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçimi kazanan Joe Biden'ın ekibinin günlük istihbarat brifingi alması için onay verdiğini bildirmesinin ardından New York borsasında rekorlar geldi. Dow Jones endeksi yüzde 1,54 değer kazanarak, tarihinde ilk kez 30.000 puanı aşarken, S&P 500 endeksi yüzde 1,62 değer kazanarak kapanış rekorunu kırdı. Nasdaq endeksi de yüzde 1,31 artışla tüm zamanların en yüksek ikinci kapanışını yaptı.

Avrupa tarafında da pay piyasalarında alımların güçlendiği görüldü. Dün açıklanan veriler, Alman ekonomisinin, yılın 3'üncü çeyreğinde Kovid-19 durgunluğundan tahmin edilenden daha hızlı toparlandığına işaret etti. Ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8,5 arttı.

Veri sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,26, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yükselişe geçerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,19'un üzerini test etti.

Bugün Asya'da güne pozitif başlayan pay piyasaları, etkisini artıran kar satışları nedeniyle şu dakikalarda karışık bir görünüm ortaya koyuyor.

Japonya ile Çin'in, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen 14 gün karantina şartı olmaksızın, karşılıklı iş seyahatlerini yeniden başlatmaya karar vermesi sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 düşüş kaydetti.

Aşı çalışmalarına ilişkin haberler petrol fiyatlarının da hızlı yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 4,3 değer kazanmasının ardından bugün de yüzde 0,5 artışla 48,6 dolara çıkarak marttan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatları ise düşüş eğilimini sürdürerek, 1.802 dolara geriledi.

Yurt içinde, dün 1.305-1.335 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 1.320,98 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,5 artışla 8,0062'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesi ve Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

16.30 ABD, 3. çeyrek GSYH ve kişisel tüketim harcamaları

16.30 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 ABD, ekim ayı kişisel gelir ve harcamalar

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi kasım ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, ekim ayı yeni konut satışları

22.00 ABD, Fed toplantı tutanakları

Amerika Birleşik Devletleri, Pennsylvania, Joe Biden, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


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