Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu

Bir kadın, üvey babasıyla yaptığı WhatsApp yazışmalarını sosyal medyada paylaşarak yaşadığı diyaloğu gündeme taşıdı. Paylaşımda, kadının bot almak için üvey babasından maddi destek istediği, ancak üvey babasının "Kendi çocuklarıma bile zor yetiyorum" diyerek talebi geri çevirdiği görüldü.

KURGU MU GERÇEK Mİ?

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan ekran görüntüsü, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar "O senin baban değil ki adam haklı git kendi babandan iste" ve "Güzel kurgu" ifadelerini kullanırken, bazıları ise "Gerçekse içim parçalandı" ve "Kimseden bir şey istememesi gerektiğini erken öğrenmiş oldu" şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Bir başka kullanıcı ise "Rahmetli babaannem mezarından kalksa o bile kurgu derdi" yorumunu yaptı.

İşte genç kızın paylaştığı o diyalog;