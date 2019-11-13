Kurtalan'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında program düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Yılmaz, yaptığı konuşmada Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle birçok etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Özellikle aile konusuna yoğunlaşacaklarını ifade eden Yılmaz, bu konuda seminerler ile camilerde vaaz vereceklerini belirtti.

Yılmaz, "Toplumumuzun huzuru aile huzuruna bağlıdır." dedi.



Daha sonra Batman İl Müftüsü Erhan Turgut, "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans verdi.

Programa, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Özkan Sarı, AK Parti İlçe Başkanı Faris Akgül, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.