Hiranur Vakfı'nın internet sitesi ele geçirildi! Hackerlar Atatürk'ün sözlerini ana sayfaya yazdılar - Son Dakika
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Hiranur Vakfı'nın internet sitesi ele geçirildi! Hackerlar Atatürk'ün sözlerini ana sayfaya yazdılar

09.12.2022 16:41
Hiranur Vakfı'nın internet sitesi ele geçirildi! Hackerlar Atatürk'ün sözlerini ana sayfaya yazdılar

Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirmesi ile Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelen Hiranur Vakfı'nın internet sitesi hacklendi. Hackerlar siteye Atatürk'ün "Ey millet! İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz." sözlerini koyarken vakıf bir süre sonra internet sitesine erişimi kapattı.

Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirmesi ve yıllarca süren istismarı ile gündeme gelen Hiranur Vakfı Türkiye'nin gündemine oturdu. Vakfın binası İBB tarafından mühürlenirken, internet sitesi de hackerlar tarafından ele geçirildi.

ATATÜRK ÜZERİNDEN MESAJ VERDİLER

Siteyi ele geçiren şahıslar, Atatürk'ün gericiliği sembolize eden dört başlı canavarı inkılap kılıcı ile öldürmesi üzerinden bir mesaj yayınladılar. Sayfanın alt kısmında ise Atatürk'ün "Ey millet! İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır" sözlerinin yazılması dikkat çekti. Öte yandan Hiranur Vakfı internet sitelerinin hacklenmesinin ardından siteye erişimi kapattı.

Hiranur Vakfı'nın internet sitesi ele geçirildi! Hackerlar Atatürk'ün sözlerini ana sayfaya yazdılar

NELER YAŞANMIŞTI?

Bugün 26 yaşında olan Gümüşel'in kızı H.K.G., Kasım 2002'de 6 yaşındayken babası tarafından 29 yaşında bir adamla evlendirildiği ve yıllarca cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak soruşturmayı inceleyen savcı, takipsizlik kararı vermişti.

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Yusuf Ziya Gümüşel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hiranur Vakfı'nın internet sitesi ele geçirildi! Hackerlar Atatürk'ün sözlerini ana sayfaya yazdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hiranur Vakfı'nın internet sitesi ele geçirildi! Hackerlar Atatürk'ün sözlerini ana sayfaya yazdılar - Son Dakika
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