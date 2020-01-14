Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanalların reklam anlaşmalarından dolayı 2 haftadır yeni bölümü yayınlanmayan Kuruluş Osman dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Yannis, Osman Bey ve Konur Alp'e işkence ediyor. İşkence sırasında Osman Bey, "Yeryüzünde tek bir Türk bile kalsa, devletimiz ve töremiz yaşıyor demektir" sözleriyle Yannis'e gözdağı veriyor.

Fragmanda, Yannis ile Şeyh Edebali arasındaki diyalog dikkat çekiyor. Yannis'in "Hala kurduğum düzeni değiştirebileceğini sanıyorsun" sözlerine Edebali, "Sadece düzeni değil, çağı da değiştireceğiz Yannis" diyerek yanıt verir.

Fragmanın sonunda Osman Bey, "Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!" sözleriyle yeni bir savaşı işaret ediyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebali, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebali ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebali'yi bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebali, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebali'nin yolları tekrar ne zaman kesişecektir?

KURULUŞ OSMAN KONUSU

Diriliş Ertuğrul dizisinin devam dizisi olan "Kuruluş Osman", Osmanlı Devleti'nin temellerini atan Osman Gazi'nin hayatına odaklanılıyor. Yapımcı ve senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizide Osman Bey karakterine Burak Özçivit hayat veriyor.