Kuşadası'nda "Mars kolonisi" temalı turistik tesis projesi - Son Dakika

Kuşadası'nda "Mars kolonisi" temalı turistik tesis projesi

30.10.2020 13:25
Kuşadası'nda

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turizmde değişen konsepte uyum sağlamak üzere misafirlere uzay ve Mars deneyimi yaşatabilecek "Mars Colony" isimli turistik tesis projesi hazırladıklarını belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turizmde değişen konsepte uyum sağlamak üzere misafirlere uzay ve Mars deneyimi yaşatabilecek "Mars Colony" isimli turistik tesis projesi hazırladıklarını belirtti.

Günel, gazetecilere, turizm sektöründe trendlerin değiştiğini, "yeni dünyanın yeni turizm anlayışına" öncülük edecek yatırımlar üzerine planlar yaptıklarını söyledi.

Özellikle Kovid-19 salgını sonrası turizmde köklü değişiklikler yaşanacağını, deniz-kum-güneş turizmi yerine genç kuşağın beklentilerini karşılayacak deneyim ve keşiflere dayalı turizm anlayışının öne çıkacağını aktaran Günel, tematik bir turizm tesisi olarak projelendirdikleri "Mars Colony" için mülkiyeti belediyeye ait bir arazinin ayrıldığını anlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği projeyle bilimsel tema parkı ve 30 butik otelden oluşan konaklama tesisleri oluşturulacağını ifade eden Günel, proje için ihale çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

"Tesiste Mars'taki tarım çalışmalarından yüzey araştırma ve uygulamalarına, astronot okulundan simülatör deneyimlerine kadar pek çok alan oluşturulacak." diyen Günel, ayrıca "astronot yemek menüleri" ile gastronomi turizmine de yeni bir soluk getirmeyi öngördüklerini vurguladı.

"Y ve Z kuşağının turizmde neler istediğini çok iyi anladık"

Projenin ciddi anlamda turist çekmesini beklediklerine işaret eden Günel, "Proje kentimiz ve ülkemize değer katacağı gibi tüm dünyaya ilham verecek. Artık turizmde belirleyici olan Y ve Z kuşağının turizmde neler istediğini çok iyi anladık. Bu bağlamda, projemiz turizmde yeni yaklaşımın kapılarını açacak." diye konuştu.

Günel, projenin maliyetinin 20-30 milyon lirayı bulabileceğini, modüler yapı tarzında inşa edilmesi öngörülen tesisleri en kısa sürede yetiştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Ömer Günel, Kuşadası, Uzay, Mars, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kuşadası'nda 'Mars kolonisi' temalı turistik tesis projesi - Son Dakika

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