Kuşadası'nda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.07.2022 22:57
Kuşadası'nda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında 2 can salı içerisinde bulunanların yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yabancı uyruklu 49 kişiyi kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirtilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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