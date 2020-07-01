Kuşadası'ndaki turizmciler AB'nin kararına tepkili - Son Dakika

Kuşadası'ndaki turizmciler AB'nin kararına tepkili

AVRUPA Birliği Konseyi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından vatandaşlarının seyahat edebileceği ülkelerin listesini açıkladı.

AVRUPA Birliği Konseyi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından vatandaşlarının seyahat edebileceği ülkelerin listesini açıkladı. Listede, virüsün ortaya çıktığı Çin yer alırken, Türkiye'nin dışarda bırakılmasına Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki turizmciler tepki gösterdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçen mart ayında sınırlarını diğer ülkelerden gelenlere kapatan Avrupa Birliği (AB), bazı ülkelere yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Buna göre; Cezayir, Avusturalya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Ruanda, Fas, Yeni Zelanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay vatandaşlarının Shengen Bölgesi'ne seyahat edebileceği açıklandı. Listede, koronavirüsün ortaya çıktığı Çin de yer aldı. Türkiye'nin dışarıda bırakılması ise Kuşadası'ndaki turizmcilerin tepkisini topladı.

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'TARAFLI BİR KARAR'

Türkiye'nin açıklanan listedeki diğer ülkeler kadar güvenli olduğunu belirten Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu bu kararı tamamen taraflı buluyorum. Çin'in listeye alınıp, Türkiye'nin riskli ülkeler arasında gösterilmesi Kuşadası'ndaki turizmciler olarak bizleri hem kızdırdı hem de çok üzdü. Burada Türkiye'nin yeni bir politika geliştirip acilen duruma çözüm bulması gerekiyor. Çünkü AB ülkelerinden gelecek turist bizim için önemli bir gelir kapısı" dedi.

'ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIK'

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı (KODER) Tacettin Özden ise kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade etti. Avrupa Birliği'nin listeyi 2 haftada bir güncelleyeceğini söyleyen Özden, "Türkiye'ye üvey evlat muamelesi yapmaları çok kötü. Çünkü birçok AB vatandaşı için ülkemiz tatil cenneti konumunda. Özellikle Alman turistler Türkiye'ye seyahat etmeyi çok seviyor. Turizmciler olarak bu konuya bir an önce çözüm bulunmasını bekliyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yarın Almanya'da yapacağı görüşmeden sonra belki durum değişebilir" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'ndaki turizmciler AB'nin kararına tepkili - Son Dakika

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