Türk Döneri AB'de Tescillenen İlk Geleneksel Ürün Adı Olacak - Son Dakika
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Türk Döneri AB'de Tescillenen İlk Geleneksel Ürün Adı Olacak

Türk Döneri AB\'de Tescillenen İlk Geleneksel Ürün Adı Olacak

SUBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Şengül, AB'nin Türk dönerini tescile hazırlanmasına yönelik açıklamalarda bulunarak dönerin Türklerin Avrupa'ya göçünde kültürel bütünleşmenin bir simgesi haline geldiğini söyledi.

30.04.2024 15:01
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Bir radyoda yayınlanan 'Memleket Treni' adlı programa katılan SUBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Şengül, AB'nin Türk dönerini tescile hazırlanmasına yönelik açıklamalarda bulunarak dönerin Türklerin Avrupa'ya göçünde kültürel bütünleşmenin bir simgesi haline geldiğini söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Şengül, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda (TSR) yayınlanan 'Memleket Treni' programının canlı yayın konuğu oldu. Sunucu Gülnur Akalın'ın sorularını cevaplayan Şengül, Avrupa Birliği'nin (AB) Türk dönerini geleneksel ürün adı olarak tescile hazırlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk döneri için kritik bir adım atıldığını kaydeden SUBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Şengül, "Uluslararası Döner Federasyonu'nun başvurusu ile başlayan süreçte döner, 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geleneksel ürün adı olarak tescillendi. Daha sonra 2022 yılında AB'ye tescil için başvuru yapıldı. Geçtiğimiz günlerde AB Resmi Gazetesi'nde başvuru olarak yayınlanan dönerin kabulü için önümüzde 3 aylık bir itiraz süreci var. Bu süreçte herhangi bir itiraz olmaz ise tescil kesinleşecek. Döner, 1962'den 1979'a kadar yoğun bir şekilde devam eden Türklerin Avrupa'ya ve özellikle Almanya'ya göçünü neticesinde kültürel bütünleşmenin bir simgesi haline geldi. Dönerin adı ve üretim süreci değişmeden Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. Türk mutfağında da dönerin ayrı bir yeri vardır. Avrupa'da en popüler sokak lezzetleri arasında olan döner, Türkiye'den AB'de tescillenen ilk geleneksel ürün adı olacak" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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