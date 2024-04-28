AB Büyükelçisi İstanbul Yarı Maratonu'na katıldı - Son Dakika
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Spor

AB Büyükelçisi İstanbul Yarı Maratonu'na katıldı

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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, İstanbul Yarı Maratonu'na katıldı. Koşuda İstanbul'un tarihi bölgelerini gezen Meyer-Landrut, organizasyonu kutladı ve spor etkinliklerine ilham olmasını diledi.

28.04.2024 16:25  Güncelleme: 16:39
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- AB Büyükelçisi Türkiye Delegasyon Başkanı İstanbul Yarı Maratonu'na katıldı

İSTANBUL - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen İstanbul Yarı Maratonu'na katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu bu sabah gerçekleşti. Koşuya Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut da katıldı. Elit atletlerin katıldığı koşunun startını veren Meyer-Landrut ardından 10 kilometrelik parkurda koşusunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat içinde koşusunu tamamlayan Meyer-Landrut açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Meyer-Landrut "Parkur boyunca İstanbul'un tarihi bölgelerini gördük. Öncelikle belediyeyi bu güzel organizasyonu yaptıkları için kutluyorum. Pek çok tarihi binayı görerek bu yarışı gerçekleştiriyorsunuz. Birçok insan ile birlikte koşuyorsunuz. Yağmur da problem teşkil etmedi. Umarım bu yarış birçok şeye ve koşuculara ilham kaynağı olur. Bu koşu etkinliğinin benzer spor etkinliklerine ilham kaynağı olmasını diliyorum. Sonuçta hareket etmek veya koşmak hepimizin sağlığı için gerekli" dedi.

Dünyanın en iyi 11 "Gold Label" yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde koşuluyor. Yenikapı Miting Alanı'ndan start alan yarı maratonda koşucular, sahil yolunda Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçti. Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapan sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından "U" dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı'ya ulaştı.

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'na 72 farklı ülkeden yaklaşık 14 bin sporcu katıldı. Elit atlet kategorisinde ise 34 farklı ülkeden 47 erkek, 21 kadın olmak üzere toplam 68 sporcu yarıştı.

AB Büyükelçisi İstanbul Yarı Maratonu\'na katıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor AB Büyükelçisi İstanbul Yarı Maratonu'na katıldı - Son Dakika

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