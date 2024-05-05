Tepebaşı Belediyesi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Kooperatifler İş Birliğiyle \'Narçiçeği Meyve Veriyor\' Projesi Tanıtıldı

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, S.S. Eskişehir Narçiçeği Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi ile Simurg Kadın Kooperatifleri iş birliğiyle kadının iş gücüne katılımına yönelik hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Narçiçeği Meyve Veriyor' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Narçiçeği Meyve Veriyor' projesinin tanıtım toplantısı, Tepebaşı'nda Tekeciler Mahallesi'nde bulunan Erol Büyükmeriç Konukevi'nde gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, S.S. Eskişehir Narçiçeği Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Güler Yalçın, meclis üyeleri, Tepebaşı İlçe Başkanı Elif Zümrüt Çerçi, Hekimdağ, Kızılinler, Tekeciler Mahallesi'ndeki üretici kadınlar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hekimdağ, Tekeciler ve Kızılinler Mahallesi'ndeki üretici kadınlara yönelik gerçekleştirilen proje kapsamında eğitimler devam edecek. Detaylı bilgi için Narçiçeği Kooperatifi ile irtibata geçilebilecek.