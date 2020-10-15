Kusursuz kafe çalışanları Antik kentte kazı çalışmasına katıldı - Son Dakika

Kusursuz kafe çalışanları Antik kentte kazı çalışmasına katıldı

15.10.2020 13:38

Kusursuz kafe çalışanları Antik kentte kazı çalışmasına katıldı Özel öğrenciler kazı çalışmalarına destek verdi Konuralp Antik kentte kazı çalışmaları devam ediyor Düzce'nin Konuralp bölgesinde yer alan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nin Milattan Önce 3'üncü yüzyıla dayanıyor.

Kusursuz kafe çalışanları Antik kentte kazı çalışmasına katıldı

Özel öğrenciler kazı çalışmalarına destek verdi

Konuralp Antik kentte kazı çalışmaları devam ediyor

DÜZCE - Düzce'nin Konuralp bölgesinde yer alan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nin Milattan Önce 3'üncü yüzyıla dayanıyor. Bölgede kazı çalışmaları ise tüm hızı ile devam ederken, Kusursuz kafede çalışan özel öğrenciler kazı alanına giderek çalışmalara destek verdi.

Batı Karadeniz bölgesinin tek antik kenti olan Konuralp'te kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmasını Düzce Belediyesi Kusursuz Kafe'de çalışan özel öğrenciler ziyaret ederek yürütülen çalışmalara destek verdi. Alan içerisinde kazı çalışması yapan özel öğrenciler daha sonra tarihi kalıntıların temizlik çalışmasını gerçekleştirdi. Kusursuz kafe çalışanlarından Ramazan Aydın, tarihi eserlerinde fırça ile yosunları aldıklarını, daha sonra kazı çalışmalarına destek verdiklerini belirterek herkesi antik kente davet etti.

Özel öğrencilerden bir diğeri Özkan Sarıbaş ise, "Konuralp Antik Kentte gelerek kazı çalışmalarına destek verdik. Tarihi kalıntılarda yosunları temizledik. Toprakları alan içerisinden aldık. Kazı burada güzel. Çok iyi bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Konuralp Antik kenti çok iyi. Çok değerli bir alan. Değerleri çok severim. Değerlerin hastasıyım. Herkes buraya kazıya gelsinler. Baksınlar görsünler, güzel olduğunu görecekler" dedi.

"Düzce'nin tarihine katkı sağladılar"

Düzce Belediyesi Kültür Müdürü Numan Şirin Batı Karadeniz bölgesinin tek antik kentinde kazı çalışmalarının devam ettiğini, özel öğrencileri de antik kentte ağırladıkları için mutlu olduklarını belirtti. Şirin: "Düzce Belediyesi'ne ait olan Engelsiz Kusursuz kafemizin personellerini bugün burada ağırladık. Batı Karadeniz'in incisi olan antik kentimiz anfi tiyatromuzun kazı alanında bir Düzce tarihinin de meydana çıkartılması için bir kürek atalım sloganı ile kardeşlerimizi getirdik. Onların desteklerini görerek, buradaki tarihi ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Kendileri bizi gerçekten sevindirdi. Bizim için onlar engelli dense de bizim için engelsiz onlar. Çünkü o küçücük kalpleri ile güzel yürekleri ile Düzce tarihine katkı sağladılar. Onların gelmesi bize katkı sağlıyor. Biz onları destekliyoruz onlarda bizi destekliyor" şeklinde konuştu.

Kusursuz kafe çalışanları Antik kentte kazı çalışmasına katıldı
Kusursuz kafe çalışanları Antik kentte kazı çalışmasına katıldı
Kusursuz kafe çalışanları Antik kentte kazı çalışmasına katıldı
Kusursuz kafe çalışanları Antik kentte kazı çalışmasına katıldı

Düzce Belediyesi, Batı Karadeniz, Konuralp, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kusursuz kafe çalışanları Antik kentte kazı çalışmasına katıldı - Son Dakika

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