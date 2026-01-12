Kütahya'da Ahşap Ev Çöktü: Yaralı Kurtarıldı - Son Dakika
Kütahya'da Ahşap Ev Çöktü: Yaralı Kurtarıldı

12.01.2026 17:02
Kütahya'da eski bir evin çökmesi sonucu 36 yaşındaki Ümit Akgün yaralı olarak kurtarıldı.

Kütahya'da iki katlı eski ahşap bir evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan kişi, ekiplerin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Bölücek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 36 yaşındaki Ümit Akgün, uzun süredir güvercin beslediği metruk durumdaki ailesine ait ahşap-kerpiç eve hayvanlarını kontrol edip yem vermek amacıyla girdi. Bu sırada yapının bir bölümü aniden çöktü ve Akgün enkaz altında kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dikkatli bir çalışmanın ardından Akgün'ü göçük altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı olarak ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Akgün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

