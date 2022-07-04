Kütahya'da plakasız motosiklette uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da plakasız motosiklette uyuşturucu ele geçirildi

04.07.2022 09:08
Kütahya'da plakasız motosiklette uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan plakasız motosiklette 4 parça halinde paketlenmiş 8,72 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan plakasız motosiklette 4 parça halinde paketlenmiş 8,72 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.G. (20) isimli şahsın sevk ve idaresindeki K.Ç. (21) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu plakasız motosiklette ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 4 parça halinde paketlenmiş 8,72 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca, sürücünün ehliyetsiz olduğu, motosikletin plakasız, muayenesiz ve hacizli olduğu tespit edilerek, gerekli işlemler için trafik ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da plakasız motosiklette uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da plakasız motosiklette uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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