Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Üstün Zekalı Çocuklar Yeteneklerini Sergiledi

Kütahya'da Üstün Zekalı Çocuklar Yeteneklerini Sergiledi

1 saat önce

Kütahya'da bir dernek tarafından düzenlenen bilim şenliğine katılan öğrenciler hem eğlendi hem de yarıştı.

Kütahya'da Üstün Zekalı Çocuklar Yeteneklerini Sergiledi, System.String[]
Kütahya'da bir dernek tarafından düzenlenen bilim şenliğine katılan öğrenciler hem eğlendi hem de yarıştı.


Üstün Zeka, Özel Yetenek ve Disleksi Derneğince kentteki bir alışveriş merkezindeki şenlikte, 6 kategoride yapılan yarışmalara katılan 5-9 yaş ile 10-15 yaş gruplarındaki öğrencilerin görsel ve bilişsel becerileri test edildi.


Dernek Başkanı psikolojik danışman İsmail Başbunar, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneği kurmalarındaki öncelikli amaçlarının, Kütahya ve Türkiye'deki üstün zekalı insanların yurt dışına gitmelerini engellemek olduğunu söyledi.

Derneğin diğer bir alanının ise disleksi olduğunu aktaran Başbunar, şunları kaydetti:

"Derneğimizde birçok faaliyetler yapıyoruz. Bugün de burada 5-9 ve 10-15 yaş gruplarına yönelik bir bilim şenliği etkinliği yapıyoruz. Buradaki amacımız da çocuklarımızın bilgi ve bilişsel düzeylerini tespit edip gerekirse çocuklarımızı bilim merkezlerine yönlendirmek, onların daha iyi eğitim alabilmelerini sağlamak. Şenliğimizde çocuklarımızın rakam tekrarları, bilişsel ve görsel kodlama gibi becerilerini test ediyoruz. Yarışma ile tespitini yaptığımız üstün zeka ve yetenekli ile disleksi olan çocuklarımızı ilgili yerlere yönlendiriyoruz."

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Vali Yardımcısı Arif Yalçın ile çok sayıda öğrenci velisi ve vatandaşın katıldığı şenliğin sonunda yarışmacı öğrencilere madalya ve hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Kütahya, Güncel
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