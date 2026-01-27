Kütahya-Eskişehir Yolunda Tır Devrildi

Kütahya- Eskişehir karayolunda etkili olan sağanak yağış, trafik kazasına yol açtı. Kütahya'ya bağlı Sofça köyü yakınlarında seyir halinde bulunan meyve yüklü bir tır, yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Edinilen bilgilere göre, 07 TBZ 44 plakalı tır, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayla birlikte tırın dorsesinde bulunan meyveler karayoluna saçıldı. Kazada sürücünün yara almadığı öğrenilirken, olay bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Başka bir aracın kazaya karışmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında Kütahya-Eskişehir karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Ekiplerinin çalışmasının ardından yol, kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. - KÜTAHYA