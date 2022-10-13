Edinilen bilgiye göre, Dağardı Taşköy köyünde gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler su tankerleriyle yaptı. Yangın, Çitgöl , Demirciköy, Akdağ , Naşa, Güney, Hisarcık , Tavşanlı , Dursunbey, Balıköy Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 evin çatısı tamamen yandı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya haberi | Simav'da 2 ev, 1 ahır ve 1 çatı küle döndü - Son Dakika

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