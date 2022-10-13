Kütahya haberi | Simav'da 2 ev, 1 ahır ve 1 çatı küle döndü - Son Dakika
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Kütahya haberi | Simav'da 2 ev, 1 ahır ve 1 çatı küle döndü

13.10.2022 20:39
Kütahya haberi | Simav'da 2 ev, 1 ahır ve 1 çatı küle döndü

Gelen Kütahya haberine göre Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Dağardı Taşköy köyünde çıkan yangında, 2 ev, 1 ahır ve 1 evin çatısı tamamen yandı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Dağardı Taşköy köyünde çıkan yangında, 2 ev, 1 ahır ve 1 evin çatısı tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Dağardı Taşköy köyünde gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler su tankerleriyle yaptı. Yangın, Çitgöl, Demirciköy, Akdağ, Naşa, Güney, Hisarcık, Tavşanlı, Dursunbey, Balıköy Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 evin çatısı tamamen yandı.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya haberi | Simav'da 2 ev, 1 ahır ve 1 çatı küle döndü - Son Dakika

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