Kütahya heyetinden Bakan Varank'a ziyaret
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Kütahya Valisi Ömer Toraman ve beraberindeki heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musatafa Varank'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
Kütahya Valisi Ömer Toraman ve beraberindeki heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musatafa Varank'ı ziyaret etti.
Kütahya'da yapımı devam eden, tamamlanan ve yapılması planlanan yatırımlarının görüşüldüğü ziyaret, bakanlık makamında gerçekleşti.
Ziyarette; AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç da hazır bulundu. - KÜTAHYA
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