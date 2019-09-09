Son Dakika Haberleri: Kütahya heyetinden Bakan Varank'a ziyaret
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Kütahya heyetinden Bakan Varank'a ziyaret

1 saat önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman ve beraberindeki heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musatafa Varank'ı ziyaret etti.

Kütahya heyetinden Bakan Varank'a ziyaret, System.String[]

Kütahya Valisi Ömer Toraman ve beraberindeki heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musatafa Varank'ı ziyaret etti.


Kütahya'da yapımı devam eden, tamamlanan ve yapılması planlanan yatırımlarının görüşüldüğü ziyaret, bakanlık makamında gerçekleşti.


Ziyarette; AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç da hazır bulundu. - KÜTAHYA

AK Parti, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
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