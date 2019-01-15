Kütahya Simav'a Yağmurdan Sonra Kar Geldi

Simav
'a yağmurdan sonra kar geldi Kütahya
'nın Simav ilçesinde, 2 gündür yağan yağmur bu sabah saatlerinde yerini etkili kar yağışına bıraktı. Kar
kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu.
Simav'da bu sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Evlerin çatıları, ağaçlar, parklar, yollar beyaz örtüyle kaplandı. 2 günlük yağmurun ardından Simav'a geri dönen karar hayatı da olumsuz etkilerken, Belediye ekipleri, ilçe merkezindeki ana yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ancak yoğun bir şekilde devam eden kar yağışının yolları yeniden kapatması nedeniyle hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle, yüksek kesimlerdeki köy yollarında ulaşım güçlükle sağlanabiliyor. Trafik ekipleri hem şehir merkezinde hem de şehirlerarası yollarda denetimlerini artırdı. Kar lastiğinin yanı sıra aracında zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmiyor.
Yoğun kar nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar yüzünden sık sık elektrik kesinletiri yaşanması da Simavlılar'ı canından bezdirdi.
Meteoroloji yetkilileri, Simav ve çevresinde etkili olan kar yağışının bu gece de sürmesinin beklendiğini bildirdi.