Kütahya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

Kütahya'ya şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın (27) acı haberi, Kütahya'daki ailesine verildi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, askeri yetkililer ve sağlık ekipleri eşliğinde Yunus Emre Mahallesi Net Sokak'taki şehidin baba evine giderek, acı haberi verdi.

Haberi alan anne Hatice Yılmaz ile babası Hüseyin Yılmaz göz yaşlarına boğuldu. 3 kardeş olduğu öğrenilen şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları da başsağlığı için şehit evine gitti.

Yetkililer, şehit Muhammet Yılmaz'ın kimlik tespiti için dün aileden doku ve kan örneği alınarak Ankara'ya gönderildiğini belirtti.