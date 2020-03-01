Kütahya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Kütahya'ya şehit ateşi düştü

1 saat önce

Kütahya'ya şehit ateşi düştü (2)CENAZESİ KÜTAHYA'YA GETİRİLDİSuriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın (27) Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hatay'dan havayoluyla memleketi Kütahya'ya getirildi.

Kütahya'ya şehit ateşi düştü (2)

CENAZESİ KÜTAHYA'YA GETİRİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın (27) Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hatay'dan havayoluyla memleketi Kütahya'ya getirildi. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na inen uçaktan tören mangasının omuzlarında indirilen Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın cenazesini Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetinerenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gürbüz, Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç, şehidin annesi Hatice, babası Hüseyin, ağabeyi İbrahim, kardeşi Emre Yılmaz ile halk karşıladı.

ŞEHİT OĞLUNU ASKER SELAMIYLA KARŞILADI

Hatice Yılmaz, şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu indirildiği sırada asker selamı verdi. Şehidin cenazesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Yılmaz'ın cenazesinin hastaneye götürüldüğü sırada korteje yaklaşık 200 araç eşlik etti. Şehit Muhammet Yılmaz'ın cenazesi yarın Ulucamii kılınacak öğle namazının ardından Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Kütahya'ya şehit ateşi düştü

Muhammet Yılmaz, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:02 Kaynak: DHA
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