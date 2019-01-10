Kutso ve Trac Arasında "Acil Afet Haberleşme Altyapısı" Protokolü

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) arasında, Antalya'nın batısında acil afet haberleşme altyapısı kurulması için işbirliği protokolü imzalandı.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) arasında, Antalya'nın batısında acil afet haberleşme altyapısı kurulması için işbirliği protokolü imzalandı.



KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay'i makamında ziyaret eden TRAC Genel Başkanı Aziz Şasa, Kumluca, Finike, Demre, Kaş ve Elmalı ilçelerinde acil afet haberleşme sistemlerinin alt yapısının kurulması konusunda fikir alışverişinde bulundu.



Ziyarette konuşan KUTSO Başkanı Günay, batı Antalya'nın birinci derece deprem bölgesi olduğunu, tarih boyunca bölgede büyük deprem, yangın ve sel felaketlerinin yaşandığının bilindiğini söyledi.



Bölgede oluşabilecek afetler için kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra bölge insanı olarak çok hazırlıksız olduklarını dile getiren Günay, "Antalya'nın batısında gerek devlet gerek sivil toplum kuruluşları tarafında afet öncesi ve sonrası için alınmış herhangi bir önlem bulunmuyor. KUTSO olarak kendi imkanlarımız ölçüsünde bu konuya önem vermeye çalışıyoruz. Batı ilçelerimizde olası afet senaryoları belirlenmeli, afet sonrası gerekli teçhizatların ve acil yardım ekipmanlarının bulunduğu toplanma noktaları oluşturulmalı." dedi.



KUTSO olarak sivil savunmayı önemsediklerini kaydeden Günay, amatör telsizciler ve TRAC çalışmalarını ilgi ve takdirle izlediklerini, gönüllük esasına göre yürütülen çalışmalarla geçmişte yaşanan afetlerde bir çok hayatın kurtulmasını sağladıklarını bildiklerini belirtti.



Batı Antalya'da afet haberleşmesinin sağlanması için bazı çalışmalar yürüttüklerini bu kapsamda TRAC ile protokol imzaladıklarını anlatan Günay, "TRAC'in bölgemizde yapacağı tüm çalışmaları imkanlarımız ölçüsünde desteklemeye çalışacağız. Ayrıca odamız bünyesinde faaliyet gösteren Elektronik ve Kodlama Kulübü atölyemizi de amatör telsizcilerimizin hizmetine sunduk. Burada bilgi işlem personelimiz ve aynı zamanda TRAC temsilcisi olan İlyas Değirmenci gözetiminde faaliyetler düzenliyoruz." diye konuştu.



TRAC Genel Başkanı Şasa ise KUTSO'nun kendilerine verdiği destekle kısa zamanda afet haberleşmesinin sağlanması amacıyla bölgede amatör telsiz sistemleri kurmayı planladıklarını ifade etti.



Konuşmalardan sonra Günay ve Şasa, protokole imza attı.

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