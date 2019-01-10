Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Kuvvetli Fırtına

Kuzey Ege'de Kuvvetli Fırtına

1 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de Kuvvetli Fırtına, System.String[]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Dün akşam başlayan ve gece ilerleyen saatlerde etkisini artıran fırtına ve yağmur, ilçedeki bir ağacın devrilmesine neden oldu.

Devrilen ağacın dalları park halindeki 2 otomobil ve bir motosikletin üzerine düştü.

Otomobillerin camları kırılırken, çeşitli noktalarında göçükler oluştu, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

Fırtınanın bazı köylerdeki meyve bahçelerine de zarar verdiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:26 Kaynak: AA

Bayramiç, Çanakkale, Güncel
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