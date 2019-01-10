Kuzey Ege'de Kuvvetli Fırtına

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.



Dün akşam başlayan ve gece ilerleyen saatlerde etkisini artıran fırtına ve yağmur, ilçedeki bir ağacın devrilmesine neden oldu.



Devrilen ağacın dalları park halindeki 2 otomobil ve bir motosikletin üzerine düştü.



Otomobillerin camları kırılırken, çeşitli noktalarında göçükler oluştu, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.



Fırtınanın bazı köylerdeki meyve bahçelerine de zarar verdiği öğrenildi.

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