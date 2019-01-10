Kuzey Ege'de Kuvvetli Fırtına
1 saat önce
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
Dün akşam başlayan ve gece ilerleyen saatlerde etkisini artıran fırtına ve yağmur, ilçedeki bir ağacın devrilmesine neden oldu.
Devrilen ağacın dalları park halindeki 2 otomobil ve bir motosikletin üzerine düştü.
Otomobillerin camları kırılırken, çeşitli noktalarında göçükler oluştu, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.
Fırtınanın bazı köylerdeki meyve bahçelerine de zarar verdiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:26 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz
Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Seçime Girenler Görevi Bıraksın, Biz de İstifa Edelim
FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu
Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak