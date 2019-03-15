Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore: "Abd'nin Mafyavari Tutumu Nedeniyle Nükleer Görüşmeler Durabilir"

Kuzey Kore: "Abd'nin Mafyavari Tutumu Nedeniyle Nükleer Görüşmeler Durabilir"

1 saat önce

Kuzey Kore, Washington bazı tavizler vermezse Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen nükleer silahlarla ilgili müzakereleri durdurmayı ve füze testlerine tekrar başlamayı düşünüyor. Geçen ay Vietnam’da yapılan zirvenin sonuçsuz kalmasında sorumluluğun üst düzey Amerikalı yetkililerinde olduğunu belirten Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui ABD’nin taleplerine hiç bir şekilde boyun eğmek ve müzakereleri bu şekilde […]The post Kuzey Kore: “ABD’nin mafyavari tutumu nedeniyle nükleer görüşmeler durabilir” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Kuzey Kore:
Kuzey Kore, Washington bazı tavizler vermezse Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen nükleer silahlarla ilgili müzakereleri durdurmayı ve füze testlerine tekrar başlamayı düşünüyor.

Geçen ay Vietnam'da yapılan zirvenin sonuçsuz kalmasında sorumluluğun üst düzey Amerikalı yetkililerinde olduğunu belirten Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui ABD'nin taleplerine hiç bir şekilde boyun eğmek ve müzakereleri bu şekilde sürdürmek niyetinde olmadıklarını belirtti.

Rus haber ajansı Tass Choe'nin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "düşmanca ve güvensiz bir atmosfer yaratarak Kuzey Kore ve ABD liderleri arasındaki yapıcı müzakere çabalarını engelledi" şeklinde konuştuğunu aktardı.

Choe ayrıca Devlet Başkanı Kim Jong-un'un yakın bir zamanda nükleer silahlardan arınma müzakereleri ve Kuzey Kore'nin bundan sonra atacağı adımlarla ilgili resmi açıklama yapacağını belirtti.

Choe "Şunu açıkça vurgulamak istiyorum, ABD'nin mafyavari tutumu durumu daha da tehlikeli hale getirecektir," diyerek "fakat her iki lider arasındaki kişisel ilişki hala çok iyi ve aralarındaki kimya gizemli bir şekilde harika" sözlerini ekledi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:40 

Vietnam, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Sektörel
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