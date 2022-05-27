Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu - Son Dakika
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Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu

27.05.2022 12:35
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu

Kovid-19 salgınıyla mücadele eden Kuzey Kore'de 3,3 milyon kişinin yüksek ateşle rahatsız olduğu duyurulurken, can kaybı sayısının 69 olarak açıklanması dikkati çekiyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele eden Kuzey Kore'de 3,3 milyon kişinin yüksek ateşle rahatsız olduğu duyurulurken, can kaybı sayısının 69 olarak açıklanması dikkati çekiyor.

Güney Kore'deki Ajou Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsünden Lee Yo Han, bilimsel olarak söz konusu rakamların kabul edilemeyeceğini belirtti.

Yüksek ateş görülen hastaların tamamının Kovid-19'a yakalandığı düşünülerse, ölüm oranının yüzde 0,002 ile bugüne kadar hiçbir ülkede olmadığı kadar düşük olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, açıklanan 69 ölümün, bildirilenden daha fazla olduğu tahmininde bulunuyor.

Salgın Kuzey Kore'de insani krize yol açabilir

Ülkede 13 Mayıs'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, bunlardan yalnızca birinin ölümüne Kovid-19'un Omicron varyantının neden olduğu resmen duyurulmuştu.

Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın Kovid-19'a karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir.

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

Kuzey Kore, salgının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ederken, kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu - Son Dakika


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