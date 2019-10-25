Kuzey Makedonya'daki azınlıkların sesi Anadolu Ajansı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ülkedeki farklı azınlık toplulukların kültürel ve medya temsilcilerinin kısa röportajlarının yer aldığı "Toplulukların kültürel hayata dahil edilmesi" konulu belgesel filminin tanıtımı yapıldı.

Üsküp merkezli Roman Kültür ve Medya Merkezi "Barikanipe", aralarında Anadolu Ajansı (AA) Makedonca Başmuhabirlerinden Admir Fazlagic'in de yer aldığı ve "Toplulukların kültürel hayata dahil edilmesi" isimli bir belgesel film hazırladı.

Bir otelde düzenlenen tanıtımda, belgesel film gösterildi.

Ülkedeki farklı azınlık topluluklarının kültürel ve medya temsilcilerinin kısa röportajlarının yer aldığı belgeselde, Kuzey Makedonya'daki Türkler de yer alıyor.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin de ülkedeki Türklerin kültürel durumu hakkında verdiği bir röportaj ile belgeselde yer aldı.

Belgeselde, Kuzey Makedonya'da Türklerin yanı sıra Boşnaklar, Sırplar, Romanlar ve Ulahlar azınlık olarak yer alıyor.

Belgesel film, Kuzey Makedonya'da Yaşayan Azınlıkların Haklarının Gerçekleştirilmesi Ajansı (AOPZ) tarafından destekleniyor.

Barikanipe Başkanı Cemiliyana Abdulova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin amaçları hakkında değerlendirmede bulundu.

Hazırlanan kısa video belgeseller aracılığıyla ülkede bulunan azınlıkların hayatını ve yaşamlarının nasıl iyileştirilebileceğini göstermeyi amaçladıklarını kaydeden Abdulova, "Belgeselimizde azınlıklar hakkında haberler yapan ve onların haklarını tanıtan Anadolu Ajansını temsilcisine de yer verdik." dedi.

Abdulova, belgeselde sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şair, aktör ve gazeteciler ile röportaj yaptıklarını belirterek, AA Makedonca Başmuhabiri Admir Fazlagic'in de Kuzey Makedonya gibi çok ırklı ve çok dinli toplumlarda kültürü teşvik etmenin öneminden bahsettiğini aktardı.

Proje ile ortak girişimler aracılığıyla ülkedeki azınlıkların durumlarının iyileştirilebileceği sonucuna vardıklarını anlatan Abdulova, "Ortak hedefler ve farklı dillerle, azınlıkların kültür için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini gösterebiliriz." diye konuştu.

Belgeselin gösteriminin ardından düşüncelerin tartışıldığı ve gelecekte ülkedeki azınlıkların durum ve kültürünün iyileştirilmesi için ne tür etkinliklerin yapılabileceğinin tartışıldığı bir panel düzenlendi.