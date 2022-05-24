İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 2 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 2 YARALI

24.05.2022 05:27

KUZEY Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı.

KUZEY Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Kurnaköy gişeleri geçince Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin A.'nın kullandığı 67 SD 355 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kaza sonrası otomobili kullanan Şahin A. ile yanında bulunan Meftun G. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza yerine gelen Jandarma ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 2 YARALI
İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 2 YARALI
İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 2 YARALI
İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 2 YARALI
İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 2 YARALI
İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 2 YARALI
İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 2 YARALI
İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 2 YARALI
İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 2 YARALI
İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 2 YARALI
İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 2 YARALI

YORUMLAR
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın çarptığı tabela dorsenin üzerine devrildi Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın çarptığı tabela dorsenin üzerine devrildi
Kaynak: DHA

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