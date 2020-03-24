Latif Doğan sarma sardı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Latif Doğan sarma sardı - Son Dakika Magazin

Latif Doğan sarma sardı

6 saat önce

"Evde kal Türkiye. Evinde eşine yardımcı ol, benim gibi sarma sar. Bakın kalem gibi sarmalar.

Latif Doğan sarma sardı, System.String[]

"Evde kal Türkiye. Evinde eşine yardımcı ol, benim gibi sarma sar. Bakın kalem gibi sarmalar. Küba puro sarmayı bizden öğrendi!"

Türkiye, Küba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:04 

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