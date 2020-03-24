Latif Doğan sarma sardı
6 saat önce
"Evde kal Türkiye. Evinde eşine yardımcı ol, benim gibi sarma sar. Bakın kalem gibi sarmalar.
"Evde kal Türkiye. Evinde eşine yardımcı ol, benim gibi sarma sar. Bakın kalem gibi sarmalar. Küba puro sarmayı bizden öğrendi!"
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:04
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