Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli! - Son Dakika

Bazı Avrupa ülkelerinin topraklarında ABD'nin nükleer silahlarının bulunmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Lavrov, bu silahların ABD'ye dönmesinin zamanının çoktan geldiğinin altını çizdi.

Lavrov, Ukrayna'nın nükleer teknolojiye sahip olduğunu öne sürerek, "Bu tehlikeye cevap vermemezlik edemeyiz" dedi.

"AMERİKAN NÜKLEER SİLAHLARININ EVE GÖTÜRÜLME ZAMANI GELDİ"

Lavrov'un açıklamaları:

"Ortak çalışmaya hazırız güvenlikle ilgili. Bütün stratejik istikrar faktörlerini göz önüne alarak ama bizim için şu kabul edilemez. Ortak nükleer çalışmaların ve bunların önlenmesiyle ilgili çalışmalar sürdürülecektir. Amerikan nükleer silahlarının Avrupa'dan geri döndürülmesi gerekmektedir. ABD'ye ait nükleer silahların Avrupa'da olması Rusya için kabul edilemez, onları eve götürme zamanı geldi. Biz her zaman nükleer savaşın bir galibinin olamayacağını söyledik. Bu ilke Rusya ve Amerikan devlet başkanlarının 1991'deki ortak açıklamaları. Karadan havaya kullanılacak nükleer silahların sınırlandırılması konusunu gündeme getirdik, bu sözleşme şartlarına uyulmasını istiyoruz. Bu tür fikirler konsensus ve karşılıklı menfaatlere dayanmalı. Katılan ülkeler de bunun kurallarına uymaya hazır olmalı. Bizi rahatsız eden ABD, Büyük Britanya ve Avustralya'nın (AUGUS) girişimleridir.

"BATILI HAMİLERİNİN YARDIM VE YATAKLIĞI"

Silahsızlanma konusundaki bir konferansta konuşan Lavrov, Ukrayna'daki trajediyi 'orada ortaya çıkan suç rejiminin Batılı hamilerinin yardım ve yataklığının bir sonucu' olarak niteledi.

Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah bulunmasının önüne geçmek için tüm önlemleri aldığını belirten Lavrov, Rusya'da kara bazlı orta ve kısa menzilli füzelerin daha önce de, şu anda da bulunmadığını vurguladı.

Lavrov, "Ülkemiz, anlaşmaya (Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması) konu olan sistemleri ABD yapımı muadil sistemlerin konuşlandırılmadığı bölgelere ilk konuşlandıran taraf olmama yükümlülüğünü tek taraflı olarak üstlendi. ABD ve müttefiklerini bizim örneğimizi sürdürmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.