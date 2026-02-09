Lavrov: Orta Doğu’da Çıkar Çatışmaları Sürecek

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu'nun birçok ülkenin çıkarlarının çatıştığı bir bölge olduğunu, bu nedenle bölgedeki durumun yakın zamanda düzelmesinin olası görünmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 15'inci Orta Doğu Konferansı'nda konuştu. Orta Doğu'nun birçok küresel sürecin merkezi olduğuna dikkat çeken Lavrov, "Diğer kıtalarda başlayan birçok süreç bile, ülkelerin çıkarlarının çatışması nedeniyle Orta Doğu'ya sıçramaktadır. Ne yazık ki, hepimizin bildiği çok sayıda girişim olmasına rağmen, bölgenin mevcut aşamada kısa sürede sakinleşeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Arap Baharı sürecine atıfta bulunan Lavrov, Batı'nın o dönemde 'hoşuna gitmeyen rejimleri parçalamaya karar verdiğini' belirtti. Lavrov, "O zamandan beri, siyaset bilimcileri ve barış çabalarına gerçekten katkıda bulunmak isteyenleri rahatlatacak herhangi bir eğilim görmedik" dedi.