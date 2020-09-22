Leipzig ile sözleşme imzalayan Sörloth: Oynamayı dört gözle bekliyorum - Son Dakika

Leipzig ile sözleşme imzalayan Sörloth: Oynamayı dört gözle bekliyorum

Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan ve Alman kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalayan Norveçli golcü Alexander Sörloth, imza sonrasında Nagelsmann'ın oynattığı ofansif futbol benim tarzım için de çok uygun. Bundesliga'da mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Trabzonspor'dan Bundesliga takımı Leipzig'e transfer olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, imza sonrasında açıklamalarda bulundu. Alman ekibi ile 5 yıllık sözleşmeye imza atan Sörloth, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Teknik direktör Nagelsmann'ın oyun tarzının kendisine çok uygun olduğunu söyleyen golcü futbolcu, "İlk birkaç görüşmeden sonra Leipzig için oynamak istediğimi fark ettim. Leipzig, geçen sezon ligde ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla çok ilgi çekiciydi. Nagelsmann'ın oynattığı ofansif futbol benim tarzım için de çok uygun. Bundesliga'da mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

"EKSİK PARÇAYI DOLDURDUK"

Leipzig'in Sportif Direktörü Markus Krösche ise, "Kadromuzda eksik olan bir pozisyonu, hayalimizdeki oyuncu olan Alexander Sörloth ile doldurmayı başardık. Fiziksel olarak çok iyi ve teknik bir oyuncu. Hava toplarında çok güçlü ve çok iyi bitirici. Sörloth, bizim futbolumuza tüm kabiliyetlerliyle birlikte mükemmel adapte olacak. Türkiye'de geçirdiği olağanüstü sezonu yakından takip ettik. Sörloth ile birlikte bu sezon hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Leipzig ile sözleşme imzalayan Sörloth: Oynamayı dört gözle bekliyorum

"FELSEFEMİZE MÜKEMMEL UYAN BİR TRANSFER"

Leipzig'in Yönetim Direktörü Oliver Mintzlaff, Sörloth'un kadrodaki eksik parçayı tamamladığını söyleyerek, "Alexander Sörloth ile sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Oldukça karmaşık olan bu transferin başarılı bir şekilde uygulanması, ancak sportif idarecilerin mükemmel çalışmasıyla mümkün oldu. Sörloth, sadece felsefemize mükemmel uyan bir transfer olmasının yanı sıra kadromuz açısından yapbozdaki eksik parçaydı" ifadelerini kullandı.

Leipzig ile sözleşme imzalayan Sörloth: Oynamayı dört gözle bekliyorum

Trabzonspor, Bundesliga, Leipzig, Sörloth, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 20:13

Son Dakika Spor Leipzig ile sözleşme imzalayan Sörloth: Oynamayı dört gözle bekliyorum - Son Dakika Spor

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