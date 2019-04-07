Son Dakika Haberleri: Libya'da Hafter'e Karşı Operasyon Başlatıldı

Libya'da Hafter'e Karşı Operasyon Başlatıldı

42 dakika önce

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlattı.

Libya'da Hafter'e Karşı Operasyon Başlatıldı, System.String[]
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlattı.

UMH'ye bağlı birliklerin Sözcüsü Muhammed Kanunu, Trablus'ta yaptığı basın açıklamasında, Hafter'e bağlı güçlere karşı UMH güçlerinin operasyon başlattığını belirtti.

Kanunu, "Burkan al-Gadab (Öfke Volkanı)" adını verdikleri operasyonun yasa dışı biçimde saldırganlar tarafından ele geçirilen bölgelerin temizlenmesini amaçladığını ifade etti.

Hafter güçlerinin "meşruiyeti bozmak için başarısız bir darbe girişiminde" bulunduklarını söyleyen Kanunu, UMH güçlerinin Trablus'u ve tüm şehirleri koruma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

Hafter güçlerinden çok sayıda kişinin esir alındığını aktaran Kanunu, Hafter güçlerine bağlı bulunanları "aldatılmış kişiler" olarak nitelendirerek, silah bırakma çağrısında bulundu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), Libya'daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:54 Kaynak: AA

Trablus, Libya, Güncel
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