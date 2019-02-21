Lice Belediyesi Yolların Bakım ve Onarımına Devam Ediyor
1 saat önce
Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Behçet Cantürk Caddesi'nde parke onarım çalışmasına başladı.
Diyarbakır
'ın Lice
İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, Behçet Cantürk
Caddesi'nde parke onarım çalışmasına başladı.
Çevreye duyarlı ve şehir estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüten Lice Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Behçet Cantürk Caddesi'nde başlatılan yol bakım ve onarım çalışmalarında, yerinden oynayan kilit parke taşlarının zemin iyileştirmesini yapılarak yerlerine monte etti. Ekipler, kırılmış, parçalanmış kilit parke taşlarını da yenileriyle değiştirilerek yeniden düzenlemeye başladı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:16 Kaynak: İHA
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