Lig Partisi lideri Salvini'den Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğine ziyaret - Son Dakika

Lig Partisi lideri Salvini'den Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğine ziyaret

İtalya'nın sağcı partilerinden Lig Partisi lideri Senatör Matteo Salvini, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Ömer Gücük ile görüştü.

İtalya'nın sağcı partilerinden Lig Partisi lideri Senatör Matteo Salvini, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Ömer Gücük ile görüştü. Lig Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Matteo Salvini ve Büyükelçi Gücük arasında samimi görüşme. Görüşmenin gündeminde iki ülke arasındaki ilişkiler, özellikle ekonomik ve ticari ilişkiler, kültür ve bilimsel araştırma konuları yer aldı. Görüşme sırasında düzensiz göç, Libya, Orta Doğu ve jeopolitik durum da ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

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