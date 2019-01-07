Lise Öğrencisinin Sokak Köpeklerince Öldürülmesi, Katliama Yol Açmamalı"
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Ankara Barosu, Kayseri'de lise öğrencisi Mehmet Özer'in sokak köpeklerince öldürülmesinin, sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve katliama yol açmaması uyarısında bulundu.
Ankara
Barosu, Kayseri
'de lise öğrencisi Mehmet Özer
'in sokak köpeklerince öldürülmesinin, sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve katliama yol açmaması uyarısında bulundu.
Baronun yazılı açıklamasında, Özer'in ailesine başsağlığı, yaralanan gence şifalar dilendi, olaya ilişkin görüntülerin yayınlanmasının, gencin hatırasına saygısızlık olacağı, sevenlerini inciteceği kaydedildi.
Sokak köpeklerinin yüzyıllardır insanların yanında ve onlara sadık canlılar oldukları belirtilen açıklamada, "Bu elim vakanın nedeninin, yıllardır hayvan haklarına ilişkin izlenen yanlış politikalar ve popülasyonu kontrol altına almaya yetmeyen belediye uygulamaları olduğu" savunuldu.
Açıklamada, "Bu tip olaylara neden olan gerçek etmenler göz ardı edilerek sokak hayvanlarının suçlu ilan edilmesi, nefret söylemini kışkırtarak toplumda hayvanlarla birlikte yaşama kültürümüze ters düşecek biçimde şiddet ve katliamlara yol açacak kadar tehlike arz etmektedir. Bu vahim olayla ilgili üzüntümüzü paylaşarak medyayı ve kamuoyunu sağduyulu davranmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:28 Kaynak: AA
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