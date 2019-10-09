Lisede deterjan üretiminden 5 milyon lira ciro hedefi

Kütahya'da geçen yıl sıvı deterjan üretimine başlayan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl 5 milyon lira ciro hedefliyor.

Vefa Mahallesi'nde 3 yıl önce faaliyetine başlayan okulda döner sermaye yöntemiyle kurulan imalathanede, öğrenciler tarafından "School" markasıyla yaklaşık 100 çeşit sıvı deterjan üretiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu lisenin Türkiye'nin örnek okulları arasında olduğunu söyledi.

Okuldaki deterjan üretimi çalışmalarına değinen Başyiğit, "School markasının tescilini aldık. Okulumuzda üretilen ürünlerimiz Kütahya ve Eskişehir'deki bazı market raflarında yerini aldı. Burada üretilen ürünleri ağırlıklı olarak Türkiye'nin tüm bölgelerinden kamu kurum ve kuruluşları alıyor." dedi.

Okul Müdürü Mustafa Özünlü de geçen yıla göre üretim kapasitesini artırdıklarını söyledi.

Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç hakkında bilgi veren Özünlü, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 700 ton sıvı grubu deterjan üretimi gerçekleştirdik ve bundan yaklaşık 1 milyon 500 bin lira ciro elde ettik. Bu yıl ise Ar-Ge çalışmalarını geliştirdik. Ürün sayımızı 100'e çıkardık. Bu yılın başından bugüne kadar yaklaşık bin 300 ton üretim gerçekleştirdik ve 3 milyon 500 bin lira civarında da ciro elde ettik. Yıl sonu ise 5 milyon lira ciro hedefliyoruz."

"Özellikle hastanelerde tercih ediliyor"

Özünlü, üretimde çalışan öğrenci sayısı ve onlara ödenen ücretleri artırdıklarını, gençlerin eğitim gördükleri kimya alanında üretim yapmalarının kendilerini daha iyi geliştirmeleri konusunda yarar sağladığını da vurguladı.

İmal edilen ürünlerin özellikle hastaneler tarafından tercih edildiğini dile getiren Özünlü, "Ürünlerimiz güvenli şekilde hastanelerin en hassas bölgeleri olan ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, yeni doğum ünitelerinde özellikle kullanılıyor. Kamu kurumlarının bizi tercih etmelerinin sebebi kesinlikle güvenilir olmamızdan kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ürünlerin okulda oluşturulan bürodan perakende satışa sunulmaya başladığını belirten Özünlü, deterjanlarla ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

Öğrenciler meslek sahibi oldu

Öğrencilerden Ahmet Özgür Arslan, genç yaşta meslek sahibi olduklarını ve aile bütçesine katkı sağladıklarını söyledi.

Elif Berre ise okulda aldıkları eğitimin yanında üretime katılmanın kendisine çok şey kazandırdığını anlattı.