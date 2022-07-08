Liseli öğrenciler, ürettikleri 'Safrantech' isimli elektrikli araçla TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika
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Liseli öğrenciler, ürettikleri 'Safrantech' isimli elektrikli araçla TEKNOFEST'te yarışacak

08.07.2022 21:20
Liseli öğrenciler, ürettikleri 'Safrantech' isimli elektrikli araçla TEKNOFEST'te yarışacak

Liseli öğrenciler, ürettikleri 'Safrantech' isimli elektrikli araçla TEKNOFEST'te yarışacak Meslek lisesi öğrencileri milli teknoloji hamlesine katkı sağlamaya çalışıyor Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meslek lisesi öğrencileri milli teknoloji hamlesi çerçevesinde ürettikleri 'Safrantech'...

Liseli öğrenciler, ürettikleri 'Safrantech' isimli elektrikli araçla TEKNOFEST'te yarışacak

Meslek lisesi öğrencileri milli teknoloji hamlesine katkı sağlamaya çalışıyor

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meslek lisesi öğrencileri milli teknoloji hamlesi çerçevesinde ürettikleri 'Safrantech' isimli elektrikli arabayla TEKNOFEST'te derece elde etmeyi hedefliyor.

Milli teknoloji hamlesi çerçevesinde Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri elektrikli araç üretti. 10 kişilik ekipten oluşan öğrenciler aracı tamamlamak için yaklaşık iki ay boyunca canla başla çalıştılar.

Okul Müdürü Muammer Demirtaş'ın koordinesinde üretilen elektrikli aracın elektronik yazılımı öğrenciler tarafından yapıldı. 'Safrantech' isminin verildiği araçla öğrenciler TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda derece elde etmek istiyor.

"Ön elemeyi de geçmek çok büyük başarı"

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, okulların tatil olmasına rağmen öğrencilerin çalıştığını belirtti. TEKNOFEST için hazırlık yapıldığını ifade eden Türköz, "Yerli ve milli diyebileceğimiz aracımız Safranbolulu öğrencilerimiz tarafından yapıldı ve yarışmaya hazır hale getirildi. Ağustos ayında yapılacak yarışmaya öğrencilerimiz canla başla çalışarak hazırlık yapıyorlar. İnşallah Safranbolu'muzu güzel bir şekilde temsil edecekler. Önemli olan katılmak ve ön elemeyi geçmek. Ön elemeyi de geçmek çok büyük başarı. Gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yaklaşık 40 yıldan beri Safranbolu'ya hizmet verdiğini belirten Türköz, "Sanayimize ara eleman yetiştiriyor. Artık ara elemandan daha çok mühendis yetiştirmek için odaklandık" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi çerçevesinde meslek lisesinde elektrikli aracı öğretmenlerin ve öğrencilerin katkılarıyla ürettiklerini, bundan sonraki süreçte milli teknoloji hamlesine uygun eserler de ortay çıkaracaklarını söyledi.

Elektrikli aracın daha iyi modellerini de üreteceklerini aktaran Gümüş, "TEKNOFEST'te ilçe olarak birçok projede yer alıyoruz. Hava araçlarıyla da yarışmaya katılacağız. Dronlarımızı da ürettik ve yarışmada sergilenecekler. Derece de alacaklarına da inanıyoruz" diye konuştu.

Okul Müdürü Muammer Demirtaş da Karabük'te projeyi uygulayan tek takımın kendi okulları olduğunu belirterek, yarışmada ilk üç içerisinde yer alacaklarına inandığını ifade etti.

Aracı yapmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden öğrencilerden Mehmet Emin Arslan, şunları söyledi:

"Aracımızı 40'a 40 boyutundaki 3 milimetre kalınlığında alüminyum kutu profillerden yaptık. Daha sonra bunları keserek şekil verdik. Bu şekilde kaynak yaptık. 10 kişilik bir ekibiz. Arabanın şasesini yaparken çok zorlandık.

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liseli öğrenciler, ürettikleri 'Safrantech' isimli elektrikli araçla TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika

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