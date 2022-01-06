Üye Girişi
Liselilerin 'yan bakma' kavgasında bıçaklama anı kamerada - Son Dakika

Liselilerin 'yan bakma' kavgasında bıçaklama anı kamerada

06.01.2022 16:06
Liselilerin 'yan bakma' kavgasında bıçaklama anı kamerada

DENİZLİ'de, 'yan bakma' bahanesiyle çıkan kavgada Ö.B. (16), kendisi gibi lise öğrencisi olan F.A.'yı (16) bıçaklayıp kaçtı.

DENİZLİ'de, 'yan bakma' bahanesiyle çıkan kavgada Ö.B. (16), kendisi gibi lise öğrencisi olan F.A.'yı (16) bıçaklayıp kaçtı. Bir süre sonra tekrar dönen Ö.B., bir iş yerinde esnaftan yardım isteyen F.A.'yı arkasından yaklaşıp ikinci kez bıçakladı. İkinci saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları öğrenilen F.A. ile Ö.B. arasında 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı. Ö.B. yanında taşıdığı bıçakla F.A.'yı sol bacağından bıçaklayıp kaçtı. Yaralanan F.A. yakındaki bir iş yerine giderek yardım istedi. Bu sırada F.A.'nın arkasından yaklaşan Ö.B. tekrar bıçaklayıp, kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi ve çalışanları, F.A.'nın bacağına kemer ve bezlerle tampon yapıp kanamayı durdurmaya çalıştı. Çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri Ö.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Yaralı F.A.'ya ilk müdahaleyi yapan Habib Koç, bıçaklama olayının yaşanmasına üzüldüklerini belirterek, "Biz iş yerimizdeyken yaralının geldiğini gördük. Önce bir defa bıçaklanmış, sonra da bizim iş yerimizin önündeyken arkasından yaklaşan kişi tarafından ikinci kez bıçaklandı. Hemen kanayan bölgeye tampon yaparak kanamayı durdurduk. Sonra hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi.


Liselilerin 'yan bakma' kavgasında bıçaklama anı kamerada
Liselilerin 'yan bakma' kavgasında bıçaklama anı kamerada
Liselilerin 'yan bakma' kavgasında bıçaklama anı kamerada
YORUMLAR
500

Merkezefendi, Saldırı, Denizli, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Liselilerin 'yan bakma' kavgasında bıçaklama anı kamerada - Son Dakika


Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden şüpheli serbest kaldı Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden şüpheli serbest kaldı         
16:11
Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev eylemlerin sebebini belirlemek için soruşturma grubu oluşturdu Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev eylemlerin sebebini belirlemek için soruşturma grubu oluşturdu         
16:01
İmamoğlu'ndan ekmek fabrikası müjdesi: En büyüğünü kuruyoruz İmamoğlu'ndan ekmek fabrikası müjdesi: En büyüğünü kuruyoruz         
15:49
94 yaşında torun katili olan adamdan savunma 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma         
15:11
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
16:01 Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev eylemlerin sebebini belirlemek için soruşturma grubu oluşturdu
15:49 İmamoğlu'ndan ekmek fabrikası müjdesi: En büyüğünü kuruyoruz
15:47 Emekliler maaşlarını hangi gün alacak? İşte o tarihler
15:41 Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel video!
15:32 Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak
15:22 Yeni araştırma! Hem muhalefet hem iktidar seçmenleri 2022'den umutsuz!
15:22 Eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'da karşı karşıya gelecek
15:19 Piranalar bir haftada 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladı
15:17 Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolar oldu
15:17 Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 16:14:41. #1.13#
SON DAKİKA: Liselilerin 'yan bakma' kavgasında bıçaklama anı kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement