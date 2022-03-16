Lob'ın International'ın Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a 3. kez ödül - Son Dakika

Başta Türkiye olmak üzere dünya genelindeki tüketicileri, ekonomik gelişmeler alanında bilgilendirmek üzere kurulan Lob'ın International, büyük yankı uyandıran etkinliklerine devam ediyor. Lob'ın International tarafından bu yıl 35.'si düzenlenen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi de 15 Mart Dünya Tüketici Günü'nde Şişli'de düzenlendi.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Alanında birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren törene başta Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü olmak üzere çok sayıda önemli isim katıldı. Lob'ın International Başkanı Fehmi Ustaoğlu da törende bir konuşma yaparak konuklara teşekkür etti.

HABERLER.COM'UN ÖDÜLÜNÜ BEDİA TEYMUR VE AYÇA KURTULUŞ ELAL ALDI

Törende ödüle layık görülen kurumlardan biri de habercilik sektörünün lider markası Haberler.com oldu. Haberler.com adına ödülü Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ile Haber Müdürü Ayça Kurtuluş Elal aldı.

KURTULUŞ: YOĞUN GÜNDEMDE TAKDİR EDİLMEK ÇOK GÜZEL

Ödül törenini takdim aldığı sırada açıklamada bulunan Haberler.com Haber Müdürü Ayça Kurtuluş Elal, "Yoğun gündemde böyle takdir edilmek çok güzel. Bu ödülü ekibim adına alıyorum, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

HABERLER.COM 3. KEZ AYNI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Diğer yandan Haberler.com, aynı ödüle 3 kez üst üste layık görülmesi nedeniyle de alanında önemli bir başarıya imza atmış oldu.