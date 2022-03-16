Lob'ın International'ın Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a 3. kez ödül - Son Dakika
Üye Girişi

Lob'ın International'ın Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a 3. kez ödül

16.03.2022 14:43
Lob'ın International'ın Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a 3. kez ödül

Lob'ın International tarafından düzenlenen ve alanında en iyilerin ödül aldığı Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nin 35.'si önceki gün Şişli'de gerçekleştirildi. Törende "En İyi Haber Sitesi" ödülünün sahibi, sektörün lider markası Haberler.com oldu. Haberler.com, aynı ödülü 3. kez üst üste alması nedeniyle de alanında önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Başta Türkiye olmak üzere dünya genelindeki tüketicileri, ekonomik gelişmeler alanında bilgilendirmek üzere kurulan Lob'ın International, büyük yankı uyandıran etkinliklerine devam ediyor. Lob'ın International tarafından bu yıl 35.'si düzenlenen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi de 15 Mart Dünya Tüketici Günü'nde Şişli'de düzenlendi.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Alanında birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren törene başta Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü olmak üzere çok sayıda önemli isim katıldı. Lob'ın International Başkanı Fehmi Ustaoğlu da törende bir konuşma yaparak konuklara teşekkür etti.

HABERLER.COM'UN ÖDÜLÜNÜ BEDİA TEYMUR VE AYÇA KURTULUŞ ELAL ALDI

Törende ödüle layık görülen kurumlardan biri de habercilik sektörünün lider markası Haberler.com oldu. Haberler.com adına ödülü Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ile Haber Müdürü Ayça Kurtuluş Elal aldı.

KURTULUŞ: YOĞUN GÜNDEMDE TAKDİR EDİLMEK ÇOK GÜZEL

Ödül törenini takdim aldığı sırada açıklamada bulunan Haberler.com Haber Müdürü Ayça Kurtuluş Elal, "Yoğun gündemde böyle takdir edilmek çok güzel. Bu ödülü ekibim adına alıyorum, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

HABERLER.COM 3. KEZ AYNI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Diğer yandan Haberler.com, aynı ödüle 3 kez üst üste layık görülmesi nedeniyle de alanında önemli bir başarıya imza atmış oldu.

YORUMLAR
500
WOW İstanbul'a geri sayım WOW İstanbul'a geri sayım Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 115 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 115 kişi hayatını kaybetti

Haberler, Türkiye, Şişli, Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lob'ın International'ın Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a 3. kez ödül - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Kuruluş Osman'da bu akşam Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?
14:25 Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı
14:21 Tarık Mengüç, telefonuna dalan kadın seyircinin dikkatini çekmeye çalışırken çözümü bağırmakta buldu
14:14 Muhabirler çok şaşırdı! Burak Elmas, "Yerler kaygan başkanım" uyarısına verdiği cevapla gündem oldu
14:14 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'nın yeni planı ne?
14:02 Moskova'da Lavrov'la buluşan Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
14:01 Kazı sırasında kazmaları mezara saplandı! İşçiler korku içinde yetkililere haber verdi
13:51 Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek
13:50 9 aylık bebeğin cinsel organında sigara söndürüldüğü duyunca kendini kaybetti ve polise seslendi: Bu kadının parçalarını mı toplayalım?
13:46 Bir tek onun yeri doldurulamaz: Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 14:48:21. #1.11#
SON DAKİKA: Lob'ın International'ın Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a 3. kez ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement