Başta Türkiye olmak üzere dünya genelindeki tüketicileri, ekonomik gelişmeler alanında bilgilendirmek üzere kurulan Lob'ın International, büyük yankı uyandıran etkinliklerine devam ediyor. Lob'ın International tarafından bu yıl 35.'si düzenlenen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi de 15 Mart Dünya Tüketici Günü'nde Şişli'de düzenlendi.
Alanında birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren törene başta Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü olmak üzere çok sayıda önemli isim katıldı. Lob'ın International Başkanı Fehmi Ustaoğlu da törende bir konuşma yaparak konuklara teşekkür etti.
Törende ödüle layık görülen kurumlardan biri de habercilik sektörünün lider markası Haberler.com oldu. Haberler.com adına ödülü Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ile Haber Müdürü Ayça Kurtuluş Elal aldı.
Ödül törenini takdim aldığı sırada açıklamada bulunan Haberler.com Haber Müdürü Ayça Kurtuluş Elal, "Yoğun gündemde böyle takdir edilmek çok güzel. Bu ödülü ekibim adına alıyorum, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Haberler.com, aynı ödüle 3 kez üst üste layık görülmesi nedeniyle de alanında önemli bir başarıya imza atmış oldu.
Son Dakika › Güncel › Lob'ın International'ın Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a 3. kez ödül - Son Dakika