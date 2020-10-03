Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 75-89

SALON: Fethiye Beşkaza

Maçın ilk periyodu 18-18 eşitlikle sona ererken ikinci çeyrekte dış atışlarla etkili olan Fethiye temsilcisi soyunma odasına 41-36'lık skorla üstün girdi. Üçüncü periyodun başında Jones ve Can Maxim'in üç sayılık basketleriyle 44-43 öne geçen Bursaspor, Birkan Batuk ve Oğuz Savaş'ın da skora katkısıyla son çeyreğe 12 sayı önde girdi: 56-68. Final periyodunda üstünlüğünü koruyan konuk takım maçtan 14 sayı farkla galip ayrıldı: 75-89.

- Fethiye