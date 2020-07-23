Los Angeles Dodgers'tan Mookie Betts'e 365 milyon dolarlık sözleşme

Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) ekibi Los Angeles Dodgers, ABD'li oyuncu Mookie Betts ile 365 milyon dolar karşılığında sözleşme yeniledi.

Los Angeles Dodgers Kulübü, 27 yaşındaki sağ alan oyuncusu Betts'in sözleşmesinin 12 yıllığına uzatıldığını duyurdu.

Kulüp tarafından oyuncunun alacağı ücret açıklanmasa da ABD basınında Betts'in 12 yıllık kontrat karşılığı 365 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

Kariyerine Boston Red Sox'ta başlayan Betts, 2018'de takımıyla lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra geçen yıl şubat ayında Los Angeles Dodgers'a transfer olmuştu.

Öte yandan Betts, geçen yıl Los Angeles Angels ile 426,5 milyon dolar değerinde sözleşme imzalayan Mike Trout'un ardından Amerikan takım sporları tarihinde en yüksek bedelli kontrat alan ikinci oyuncu oldu. Patrick Mahomes'in Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Kansas City Chiefs ile imzaladığı 503 milyon dolarlık kontrat ise Amerikan takım sporları tarihinin en yüksek bedelli sözleşmesi olarak dikkati çekiyor.