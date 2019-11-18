Son Dakika Haberleri: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan yolsuzlukların soruşturulması talebi
Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan yolsuzlukların soruşturulması talebi - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan yolsuzlukların soruşturulması talebi

6 saat önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yargıdan, mali ihlaller, kara para aklama ve sahtecilik gibi 18 yolsuzluk dosyası hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan yolsuzlukların soruşturulması talebi, System.String[]

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yargıdan, mali ihlaller, kara para aklama ve sahtecilik gibi 18 yolsuzluk dosyası hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın yolsuzluk dosyalarının soruşturulmasını ve ilgili mercilere sevk edilmesini yolsuzlukla mücadelenin takibi kapsamında istediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dosyaların mali ihlaller, kara para aklama ve sahteciliğin yanı sıra şüpheli anlaşma ve sözleşmeler, sahte ilaç pazarlamasını da kapsadığı aktarıldı.

Parlamento önünde eylem çağrısı

Öte yandan Lübnan'daki STK'lardan "Hakkım İçin" yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki tüm iş kolları, öğrenci hareketleri, sendikalar ve siyasi gruplara, başkent Beyrut'taki parlamento binasının önünde eylem düzenleme çağrısında bulundu.

Açıklamada, eylemin "bağımsız hükümet (teknokratlar hükümeti) kurulmadan önce parlamentoda oturum düzenlenmesini engellemek" amacıyla düzenleneceği kaydedildi.

Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine, teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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