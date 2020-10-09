Lübnan'daki orman yangını UNIFIL merkezine sıçradı - Son Dakika

Lübnan'da çıkan orman yangını Lübnan- İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) binasına sıçradı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Maarakeh beldesinde ormanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesindeki Malezya taburuna ait binaya sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Maarakeh Belediye Başkanı Adel Saad yaptığı açıklamada, yangını söndürme çalışmalarına diğer belediye ekiplerinin de katılmaları çağrısında bulundu. Yangın nedeniyle ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. - BEYRUT