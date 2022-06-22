Lüksemburg, Kovid-19'dan Sonra Çin'le Ticari İlişkilerini Güçlendirmeyi Umuyor - Son Dakika
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Lüksemburg, Kovid-19'dan Sonra Çin'le Ticari İlişkilerini Güçlendirmeyi Umuyor

22.06.2022 22:34
Lüksemburg, Kovid-19'dan Sonra Çin'le Ticari İlişkilerini Güçlendirmeyi Umuyor

Martina FuchsTORONTO, 22 Haziran (Xinhua) -- Lüksemburg'un Kalkınma İşbirliği, İnsani İşler ve Ekonomi Bakanı Franz Fayot Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in Lüksemburg'un önemli bir ticaret ortağı olduğunu ve Lüksemburg'un Kovid-19 salgını sonrasında Çin'le ticaretini artırmayı umduğunu söyledi.

Martina Fuchs

TORONTO, 22 Haziran (Xinhua) -- Lüksemburg'un Kalkınma İşbirliği, İnsani İşler ve Ekonomi Bakanı Franz Fayot Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in Lüksemburg'un önemli bir ticaret ortağı olduğunu ve Lüksemburg'un Kovid-19 salgını sonrasında Çin'le ticaretini artırmayı umduğunu söyledi. Fayot, Kanada'nın Toronto kentinde 20-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ve dünyanın en büyük teknoloji konferanslarından biri olan Collision'ın oturum aralarında Xinhua'ya verdiği röportajda, "Çin ve Lüksemburg bu yıl diplomatik ilişkilerinin 50. yıldönümünü kutluyor. Çin, Lüksemburg'un önemli bir ticaret ortağı" dedi.

Fayot, "Avrupa merkezleri Lüksemburg'da olan altı-yedi Çin bankamız var. Cargolux aracılığıyla ve Çin'de faaliyet gösteren diğer birçok Lüksemburg işletmesi sayesinde daha başka ekonomik ilişkilerimiz de var" dedi. Fayot, dünya ekonomisinde yaşanan pandemi kaynaklı aksaklıklar ve belirsizlikler göz önüne alındığında, ekonomik durumun istikrar kazanmasıyla birlikte "iki yıldan fazla bir süre önce bıraktığımız yerden devam edebileceğimizi" umduğunu dile getirdi. 1979 yılında Lüksemburg'da Bank of China'nın denizaşırı bir yan kuruluşunun ilk açılışından bu yana Lüksemburg, Çinli finans kurumları ve yatırımcılar için AB'ye açılan bir kapı haline geldi. Lüksemburg dünyanın en küçük egemen devletlerinden biri olmasına rağmen, Çinli yatırımcılar, bankalar, çokuluslu şirketler, devlete ait işletmeler, devlet varlık fonları ve Avrupa'da işlerini kurmak veya genişletmek isteyen yüksek net değerli bireyler için bir cazibe merkezi olmayı başardı.

Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası 2011 yılında, Dim Sum tahvilleri olarak da bilinen ilk offshore RMB tahvillerini işleme aldı. O zamandan beri, Çin ve Lüksemburg arasında yapılan takas işlemlerinde hızlı bir büyüme yaşandı ve bu da Çinli yatırımcıları Kıta Avrupası'nda RMB tahvillerini işleme açmaya sevk etti. Fayot, Lüksemburg'un ekonomik durumuna dair, "Kovid-19 krizini oldukça iyi yönettik, 2020'den hafif bir durgunlukla çıktık ve 2021'de güçlü bir şekilde toparlandık" diye konuştu. Bu hafta Toronto'daki Enercare Center for Collision'da yaklaşık 35.000 kişinin katıldığı konferansta yer alan Fayot, Lüksemburg'un "güçlü altyapıya, son teknoloji veri merkezlerine, süper bilgisayarlara, güçlü siber güvenlik kapasitesine sahip bir dijital ekonomi" inşa ettiğini ve tüm bunların güçlü işletmeleri fintech, sağlık teknolojisi, temiz teknoloji ve genel olarak veri ekonomisinde yetkin hale getirmek için yapıldığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Lüksemburg, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüksemburg, Kovid-19'dan Sonra Çin'le Ticari İlişkilerini Güçlendirmeyi Umuyor - Son Dakika

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