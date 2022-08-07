Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, YKS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, YKS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi

07.08.2022 11:51
Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, YKS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan merkezi sınavda başarılı olan öğrencileri makamında kabul etti.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan merkezi sınavda başarılı olan öğrencileri makamında kabul etti.

Kaymakam Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, sınavda başarılı olan öğrencilerden Aykut Bir, Doğukan Türkkan ve Emre Oruç ile bir süre sohbet etti.

Öğrencileri tebrik eden Yüce, "Milli, manevi ve insani değerleri yüksek olan gençlerimiz sayesinde istikbalimiz de parlak olacak" dedi.

Konuşmaların ardından Yüce, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: AA

Salih Yüce, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, YKS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

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